Europäische Umweltagentur: Emissionen von Kraftwerken und Fabriken gesunken

Die Kraftwerke und Fabriken in Europa haben 2019 deutlich weniger schädliche Klimagase ausgestossen. Die Emissionen der stationären Anlagen, die vom EU-Emissionshandel umfasst sind, fielen 2019 im Jahresvergleich um 9,1 Prozent auf 1530 Megatonnen an CO2-Äquivalenten, wie die in Kopenhagen ansässige EU-Umweltagentur EEA am Montag mitteilte.