Europäischer Erdgaspreis geht erneut zurück

Die Aussicht auf eine Entspannung der Angebotslage drückt den Preis für Erdgas in Europa erneut. Der richtungweisende Terminkontrakt verlor am Donnerstag fast 18 Prozent auf 136,40 Euro je Megawattstunde. Damit hat er sich im Vergleich zu seinem Rekordhoch vom Wochenbeginn zwar um mehr als 26 Prozent verbilligt, notiert aber immer noch etwa sieben Mal so hoch wie Anfang Januar.