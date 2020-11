Europaparlament kritisiert Grenzschliessungen innerhalb der EU

Die Abgeordneten des Europaparlaments haben sich gegen Grenzschliessungen innerhalb der Europäischen Union während der Corona-Pandemie ausgesprochen. Anstatt die Grenzen dicht zu machen, sollten Mitgliedstaaten anderen Regelungen treffen, die Sicherheit und Gesundheitsschutz auch beim Grenzübertritt gewährleisteten, hiess es am Dienstag in einer Erklärung. Die übereilten und unkoordinierten Schliessungen hätten Menschen in Grenznähe stark getroffen und einen negativen Einfluss auf internationale Geschäfte, die Wissenschaft und die Tourismusbranche gehabt.