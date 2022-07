Europas Einkaufsmeilen locken nach Krise wieder viele Touristen

Die grossen Einkaufsmeilen in Europa können sich nach der Corona-Krise über die Rückkehr vieler Besucher freuen. Auf dem Pariser Champs-Élysées liegt die Frequenz bereits um 23 Prozent über Vorkrisenniveau, auf dem Kurfürstendamm in Berlin noch um 12 Prozent darunter, wie die am Mittwoch in Paris vorgelegte Mytraffic-Untersuchung von Besucherströmen ergab.