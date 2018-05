Ex-Nationalbank-Chef Philipp Hildebrand warnt vor Vollgeldinitiative

Im Vorfeld der Abstimmung über die Vollgeldinitiative hat sich der frühere Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand zu Wort gemeldet. Es gebe "absolut keinen Grund, in der Schweiz von einem Geldsystem abzurücken, das sich in einer historisch einmaligen Krisenzeit bewährt hat", sagte der heutige Blackrock-Manager im Interview mit der "NZZ am Sonntag".