"Ich bin überzeugt, dass wir in eine ganz andere Ära eintreten als in den letzten Jahrzehnten, in der die Inflation höher sein wird als bisher", sagte Hildebrand am Freitag in einem Bloomberg-TV-Interview. Die Wiederbelebung der Weltwirtschaft nach der Coronavirus- Pandemie werde wahrscheinlich zu einer hohen Inflation in den nächsten 12 bis 18 Monaten führen, sagte Hildebrand, der bereits im letzten Jahr vor einem zunehmenden Preisdruck gewarnt hatte.

Auf die Frage, ob der Anstieg nur vorübergehend sei, sagte Hildebrand voraus, dass die Märkte in absehbarer Zeit mit dieser Dynamik zurechtkommen müssten. "Ich denke, es ist der falsche Rahmen, um zu fragen, ob es sich um eine vorübergehende oder anhaltende Entwicklung handelt, ich denke, es ist beides", sagte er. "Der entscheidende Punkt ist, dass sich die Inflation auf einem höheren Niveau einpendeln wird und die Märkte sich daran gewöhnen müssen".

Seine Ansicht wird von den Zentralbankern der Welt nicht allgemein geteilt. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, und seine Kollegen von der Europäischen Zentralbank, der Bank of Japan und der Bank of England äusserten sich diese Woche vorsichtig optimistisch, dass die Unterbrechungen der Versorgungsketten, die die Inflation weltweit in die Höhe treiben, sich letztlich als vorübergehend erweisen werden.

In einigen der grössten europäischen Volkswirtschaften zeichnen sich bereits deutliche Preiserhöhungen ab. In Frankreich, Italien und Deutschland sind die Inflationsraten auf den höchsten Stand seit mindestens einem Jahrzehnt gestiegen.

Hildebrand, der ehemalige Präsident der Schweizerischen Nationalbank, sagte auch, er glaube nicht, dass die Krise beim Immobilienentwickler China Evergrande grössere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben werde. Etwaige Auswirkungen würden wahrscheinlich von den chinesischen Behörden eingedämmt. Blackrock ist einer der bedeutendsten Anleihegläubiger des Unternehmens.

(Bloomberg)