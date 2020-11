Ex-Wirecard-Chef verweigert Aussage vor Untersuchungsausschuss

(Ausführliche Fassung) - Bei seiner ersten Befragung im Untersuchungsausschuss des Bundestags hat Ex-Wirecard -Chef Markus Braun die Aussage weitgehend verweigert, Politik und Aufsichtsbehörden aber in Schutz genommen. Er habe "zu keiner Zeit Feststellungen getroffen oder Hinweise erhalten, dass sich Behörden, Aufsichtsstellen oder Politiker nicht korrekt, pflichtwidrig oder in irgendeiner Form unlauter verhalten hätten", sagte der 51-Jährige am Donnerstag in einem kurzen Statement. Das gelte auch für den Aufsichtsrat als Kontrollorgan und für die Wirtschaftsprüfer, die offenbar massiv getäuscht worden seien. Fragen beantwortete Braun nicht - was die Abgeordneten im Anschluss deutlich kritisierten.