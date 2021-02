Explosion in deutscher Lidl-Filiale - drei Personen in Neckarsulm verletzt

Bei einer Explosion in einem Verwaltungsgebäude von Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Am Nachmittag sei es bei der Öffnung eines Briefes zu der Explosion gekommen, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. "Wir sind tief bestürzt über den Vorfall und wünschen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute und schnelle Genesung", hiess es weiter. Die drei Verletzten seien umgehend medizinisch betreut worden.