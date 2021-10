EZB - Anzahl faule Kredite bei Banken im Euroraum im Frühjahr sinkt

In der abklingenden Corona-Krise haben die Banken im Euroraum den Umfang der faulen Kredite in ihren Büchern im Frühjahr verringert. Die Summe der sogenannten notleidenden Kredite (NPL) in den 114 grössten Finanzinstituten der Euro-Zone fiel im zweiten Quartal auf 422 Milliarden von 455 Milliarden Euro zu Jahresbeginn.