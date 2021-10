EZB-Aufsicht - Insolvenzen dämpfen Kreditqualität leicht

Anziehende Firmenpleiten in der Euro-Zone haben laut EZB-Chefbankenaufseher Andrea Enria die Qualität der ausstehenden Kredite der Geldhäuser bislang nur leicht gedämpft. Vorsicht sei aber angebracht, sagte Enria am Dienstag auf einer Veranstaltung des Instituts of International Finance (IIF).