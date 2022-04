Fälle von Salmonellose auch in der Schweiz

(Meldung ergänzt - Angaben des BAG, rund zwei Dutzend Fälle.) - Nachdem seit Wochen in europäischen Ländern Fälle von Salmonellose - vor allem bei Kindern - gemeldet wurden, sind nun auch Fälle in der Schweiz aufgetreten. Die Erkrankungsfälle in der Schweiz brachte der Bund ebenfalls mit dem internationalen Ausbruch in Verbindung.