Fall Greensill: Minister nimmt Ex-Premier Cameron in Schutz

In der Lobby-Affäre um den insolventen Finanzdienstleister Greenhill Capital hat ein britischer Minister den Ex-Premierminister David Cameron in Schutz genommen. Der frühere Regierungschef habe keinen Fehler gemacht, sagte Umweltminister George Eustice am Sonntag dem Sender Sky News. "Der eigentliche Punkt ist: Hat er etwas falsch gemacht? Nun, auf den ersten Blick - nein." Eustice sagte, eine Untersuchung sei im Gang. "Der dürfen wir nicht vorgreifen", betonte der frühere Pressesprecher Camerons.