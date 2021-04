Fast 300 Millionen Euro EU-Fördergelder an Deutschland und Frankreich

Das Programm React-EU hat insgesamt einen Umfang von rund 55 Milliarden Euro, die derzeit über Strukturfonds an die Mitgliedstaaten verteilt werden. In Deutschland sollen im Rahmen des "Operationellen Programms Nordrhein-Westfalens" vor allem "grüne und digitale" Massnahmen finanziert werden, heisst es. Die Investitionen zielen demnach vor allem auf Fernunterricht in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ab sowie auf die Umstellung auf einen emissionsarmen Verkehrssektor.

In Frankreich soll das Geld insbesondere den Gesundheits- und Tourismussektor unterstützen. Zusätzlich soll nachhaltige Mobilität stärker gefördert werden./jrz/DP/jha

(AWP)