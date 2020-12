FDA-Chef: Wissenschaftler bekommen Zeit für Impfstoff-Zulassung

Der Chef der US-Arzneimittelbehörde FDA hat vor einem Besuch im Weissen Haus betont, dass er keinen politischen Druck für eine schnellere Zulassung von Corona-Impfstoffen zulassen werde. "Unsere Wissenschaftler werden das entscheiden, und sie werden sich die Zeit nehmen, die für eine richtige Entscheidung notwendig ist", erklärte Stephen Hahn in einer Stellungnahme an die Website "Axios" am Dienstag.