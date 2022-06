FDP schreibt sich vor den Wahlen Sicherheit gross auf die Fahne

(Zusammenfassung) - Die FDP strebt eine langfristige Sicherheit für die Schweiz an. Ihre Delegierten haben dazu am Samstag in Andermatt UR ein Positionspapier verabschiedet und sich auch klar hinter den Kauf des US-Kampfjets F-35 gestellt. Was die Beziehungen mit der EU angeht, baut die Partei auf bilaterale Verhandlungen.