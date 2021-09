Fed-Mitglied will Krisenmodus trotz jüngstem Wackler bald verlassen

Trotz der zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten sollte die US-Notenbank Fed laut einer Währungshüterin Pläne weiter verfolgen, sich noch 2021 vom bisherigen geldpolitischen Krisenmodus zu verabschieden. Die Jobdaten vom August änderten nichts an ihrer Einschätzung, dass substanzielle Fortschritte am Arbeitsmarkt erzielt worden seien, sagte die Chefin des Fed-Bezirks Cleveland, Loretta Mester, am Freitag vor Reportern.