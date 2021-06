Die Fed hat die Richtung vorgegeben, dass sie die monatliche Dosis ihrer Geldspritzen in Höhe von 120 Milliarden Dollar so lange beibehalten will, bis erhebliche Fortschritte bei Preisstabilität und Beschäftigung erreicht sind. Diese Zielmarken kämen nun in Sichtweite, sagte Daly: "Ich denke, wir könnten irgendwann gegen Ende des Jahres soweit sein oder Anfang nächsten Jahres." Es sei angemessen, damit zu beginnen, sich darauf vorzubereiten.

Auch Fed-Chef Jerome Powell sieht die Konjunktur und den Arbeitsmarkt weiter auf einem guten Weg. Es gebe eine deutliche Wirtschaftserholung von den Folgen der Corona-Pandemie, sagte er in vorab veröffentlichten Auszügen seiner Äußerungen bei einer Anhörung vor einem Kongressausschuss, die am Abend (MESZ) begann. Nach der jüngsten Zinssitzung hatte er signalisiert, dass ein Plan zum Abschmelzen der Anleihenkäufe bei einem anhaltenden Aufschwung auf den kommenden Sitzungen zum Thema werden dürfte.

(Reuters)