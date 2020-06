"Wir haben die Möglichkeit, zusätzliche Ankäufe von Vermögenswerten zu tätigen. Wir haben viel Löschpulver", sagte Kaplan in einem Interview mit Bloomberg Radio am Mittwoch. Der Präsident der Dallas Federal Reserve geht davon aus, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr um etwa 4,5 Prozent schrumpfen und die Arbeitslosigkeit 2020 sich bei etwa acht Prozent einpendeln wird.

Ob die Daten tatsächlich besser oder schlechter als seine Prognose ausfallen, komme auf die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnamen wie die Verwendung von Masken, der breite Einsatz von Tests und Kontaktverfolgung an. Die Fed hatte bereits durch die Senkung der Zinsen sowie mit Anleihekäufen und einer Reihe von Kreditprogrammen die US-Wirtschaft in der Corona-Krise gestützt.

(Reuters)