Die Mitgliederversammlung hat Gössi an der Jahresversammlung einstimmig gewählt, wie die Fial am Dienstag mitteilte. Ebenfalls neu in den Vorstand gewählt worden sei Markus Bigler. Der CEO der Bigler AG ziehe als Vertreter der tierischen Lebensmittel ins Gremium ein und ersetze Markus Willimann, den ehemaligen Leiter des Geschäftsbereichs Industrie Schweiz und Mitglied der Geschäftsleitung von Emmi.

sta/kw

(AWP)