Fial wählt Thomas Helbling in den Vorstand

Die Mitglieder der Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien (Fial) haben an der am (gestrigen) Dienstag durchgeführten Mitgliederversammlung allen Traktanden zugestimmt. Neu wurde der Präsident des Dachverbands Schweizer Müller, Thomas Helbling, in den Vorstand gewählt.