Finanzkrise im Libanon: Regierung stoppt Rückzahlung von Anleihen

Die Finanzkrise im Libanon verschärft sich. Das vom Staatsbankrott bedrohte Land am Mittelmeer will künftig keine fälligen Eurobonds-Staatsanleihen in ausländischer Währung mehr zurückzahlen, wie das Finanzministerium in Beirut am Montag mitteilte. Die Regierung werde zudem alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um die begrenzten Devisenreserven zu verwalten.