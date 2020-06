Eine Gruppe von etwa 15 Banken, angeführt von ABN Amro, Commerzbank, ING und LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) hatten mit Wirecard über die nächsten Schritte bezüglich einer Kreditfazilität von 1,75 Milliarden Euro verhandelt, die zu etwa 90 Prozent in Anspruch genommen war, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen Anfang dieser Woche sagten. Die Gespräche mit den Gläubigern über die nächsten Schritte seien mit dem Insolvenzantrag, der einige Banken überraschte, abrupt zum Stillstand gekommen.

Die Banken hätten die Kredite nicht gekündigt oder die Insolvenz herbeigeführt, sagten die Personen. Die Gläubiger hatten Wirecard eine kurze Atempause verschafft. Sie beschlossen, die Gesellschaft nicht sofort zur Rückzahlung der Darlehen zu zwingen, während sie um eine Einschätzung der langfristigen Aussichten des Unternehmens bemüht waren, hatte Bloomberg berichtet. Wirecard hat am Markt auch eine Anleihe von 500 Millionen Euro und eine Wandelanleihe von 900 Millionen Euro.

Angesichts eines 1,9 Milliarden Euro schweren Lochs in der Bilanz meldete der Zahlungsverkehrs-Anbieter am Donnerstag Insolvenz an. Es wird auch geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Wirecard-Töchter gestellt werden müssen.

Die Gläubigerbanken versuchten sich in den vergangenen Tagen ein Bild davon machen, wie viel des angeblichen Wirecard-Geschäfts tatsächlich existiert und ob sich ein gesunder Kern der Firma retten lässt. Schnell machte sich Ernüchterung breit. Ein Großteil der Umsätze existiere anscheinend nur auf dem Papier, die Kosten seien dagegen korrekt ausgewiesen, sagte ein Insider. "Es gibt keinen Weg, dass sie ihre Schulden von insgesamt 3,5 Milliarden Euro aus dem gesunden Kerngeschäft zurückzahlen können."

Wirecard soll im letzten Jahr auch das Geheimprojekt "Panther" an den Start gebracht haben, in dessen Rahmen man eine Fusion mit der Deutschen Bank erwog, wie Bloomberg berichtete. Unter Berufung auf Insider heisst es, das Management von Wirecard habe Kontakt zur Führungsebene der Deutschen Bank aufgenommen, um ein solches Szenario durchzuspielen.

