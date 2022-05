Finnlands schwieriger Spagat zwischen Russland und der Nato

Wenn das eigene Zuhause auf satten 1340 Kilometern Länge an einen mächtigen Nachbarn grenzt, dann will man es sich mit diesem nur ungern verscherzen. Dieses Bewusstsein hat Finnlands Verhältnis zu Russland stets geprägt und das nordische Land letztlich bislang auch davon abgehalten, Mitglied in der Nato zu werden. Dann griff Russland die Ukraine an, was einen rapiden Meinungsumschwung unter den Finnen auslöste - und plötzlich steht das nördlichste Land der EU kurz davor, eine Nato-Mitgliedschaft zu beantragen.