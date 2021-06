Fitch: Aus des EU-Abkommens dürfte Schweizer Wirtschaft belasten

Langfristig werde dies das Wirtschaftwachstum der Eidgenossenschaft dämpfen, hiess es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Die weitere Entwicklung des politischen Prozesses sei jedoch mit Unsicherheiten verbunden, so auch der konjunkturelle Ausblick.

Insgesamt sei die Schweizer Volkswirtschaft ziemlich widerstandsfähig. Auch der grosse finanzielle Spielraum des Bundes sei wichtig, um allfällige externe Schocks abfedern und strukturelle Herausforderungen bewältigen zu können.

Sowohl die Schweiz wie auch die EU bewertet Fitch im Kreditrating nach wie vor mit der Bestnote "AAA" (Ausblick: stabil).

mk/kw

(AWP)