Flug nach Taschkent "wegen schwieriger Sicherheitslage" verschoben

Diese habe sich in den letzten Stunden "deutlich verschlechtert", teilte das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Samstag mit. Vor dem Flughafen hielten sich viele Menschen auf und es komme zu teilweise gewalttätigen Ausschreitungen. Damit werde der Zugang praktisch verhindert.

Deswegen könnten auch nur wenige Personen von Kabul nach Taschkent ausgeflogen werden. Und so sei "der Bedarf von Evakuierungen im Moment nicht gegeben", hiess es weiter. Auch Deutschland habe seine Flüge in die usbekische Hauptstadt abgesagt. Das EDA arbeite weiterhin "mit Hochdruck an verschiedenen Evakuierungs-Optionen".

(AWP)