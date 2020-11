Flughafen Zürich eröffnet neues Dienstleistungsquartier The Circle

Auf der Gesamtfläche von 180'000 Quadratmetern entstanden zudem auch ein grosses Kongresszentrum und ein Gesundheitszentrum mit Universitätsspital. Das halbkreisförmige Circle und dessen Park sind direkt mit den Flughafen-Terminals verbunden. Der Flughafen spricht von einer Aussenraumqualität, die es so an Flughäfen weltweit kaum gebe.

Shops, Restaurants sowie ein neuer Park sind seit Donnerstag für die Öffentlichkeit zugänglich. The Circle wurde nach über fünfjähriger Bauzeit von den Miteigentümerinnen, der Flughafen Zürich AG und dem Versicherungskonzern Swiss Life, eröffnet und den Medien präsentiert.

Die beiden Unternehmen hätten das Grossprojekt vollständig aus eigener Kraft realisiert, betonte Andreas Schmid, Verwaltungsratspräsident des Flughafens Zürich. Die Investitionen beliefen sich auf 1,2 Milliarden Franken. Er sei stolz, dass man die Baukosten habe "im Griff halten können", sagte Schmid.

The Circle werde Kloten und Zürich Nord beleben, sagte der Flughafenchef. Der Angebotsmix mach es sehr lebendig für Besucher aber auch für die Menschen, die dort arbeiten. Das Angebot des "campusähnlichen Zentrums" passe zudem sehr gut zum Flugverkehr.

Gar von einem neuen Stadtteil von Kloten sprach Rolf Dörig, Verwaltungsratspräsident der Swiss Life. Es sei ein Stadtteil, in dem man sich begegnen könne, betonte er. Das Konzept sei "mutig und zukunftsgerichtet".

Laut Circle-Chef Stefan Feldmann waren am Eröffnungstag über alle Bereiche gesehen 80 Prozent der Fläche vermietet. Selbst während der Corona-Pandemie habe man neue Mietverträge für Ladenflächen abschliessen können.

"Zweites Stadtzentrum von Kloten"

Die Eröffnung des The Circle sei der bedeutendste Anlass seiner Amtszeit, erklärte Klotens Stadtpräsident René Huber. "Kloten hat ab sofort zwei Stadtzentren", sagte er. Das Circle mache den Flughafen zu einem Zentrum für Business und Lifestyle. Die Stadt Kloten erhalte "mehrere Tausend gute Arbeitsplätze". Zudem mache die regionale Gesundheitsversorgung einen "Quantensprung".

Das neue Universitätsspital Zürich Flughafen biete auf acht Stockwerken hochspezialisierte Medizin ambulant an, erklärte der Direktor des Universitätsspitals Zürich (USZ), Gregor Zünd. Nebst einer Notfall-Permanence für Erwachsene und einer für Kinder finden Sprechstunden in fast allen Fachbereichen des USZ statt. Auch werden verschiedene ambulante Operationen durchgeführt.

Mit dem Standort am Flughafen wolle das USZ die ambulante Versorgung an die "grossen Verkehrsströme" heranbringen, sagte der Spitalchef. Er lobte den sehr guten Anschluss an den öffentlichen und an den individuellen Verkehr am Flughafen.

Der Flughafen will sich mit The Circle zudem als "hervorragend erschlossener Unternehmens-Standort" an der Schnittstelle zwischen Stadt und Internationalität positionieren. Gemäss Angaben von The Circle haben bereits mehrere internationale Firmen ihren Hauptsitz im neuen Dienstleistungsquartier.

