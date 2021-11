Forschung: Schweiz und USA wollen verstärkt zusammenarbeiten

So steht es in einer Absichtserklärung, die am Freitag Matthias Egger, Präsident des Schweizerischen Nationalfonds (SNF), und Sethuraman Panchanathan, Präsident der amerikanischen National Science Foundation, in Washington unterzeichnet haben. Die beiden Organisationen wollten ihre bilaterale Kooperation ausbauen, schrieb das Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF).

"Die USA sind bereits heute für die Schweiz das wichtigste Partnerland in der bilateralen Forschungszusammenarbeit, und mit dieser Vereinbarung schreiben wir unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte weiter", liess sich Departementsvorsteher und Bundespräsident Guy Parmelin im Communiqué zitieren.

Unter anderem soll der Aufwand für Finanzierungsgesuche kleiner werden. Denn die Absichtserklärung sieht vor, dass Forschende aus der Schweiz und den USA für gemeinsame Projekte nur noch ein Finanzierungsgesuch einreichen sollen müssen. Der SNF oder die US-amerikanische NSF werden das Projekt evaluieren und nicht mehr wie bisher beide Organisationen.

Solche Lead-Agency-Abkommen hat der SNF bereits mit zahlreichen europäischen Ländern sowie mit Südafrika und der Region São Paulo in Brasilien abgeschlossen, wie das WBF schreibt. Jedes Jahr finanzierte er im Rahmen dieser Abkommen mehrere hundert Forschungsprojekte.

In den vergangenen fünf Jahren finanzierte der Nationalfonds mehr als 5000 Forschungsprojekte mit "Kooperationselement mit den USA", wie das WBF weiter schreibt. Rund 15 Prozent der Publikationen von Forschenden in der Schweiz entstünden mit US-Beteiligung.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Forschungszusammenarbeit war letzter Programmpunkt einer dreitägigen Reise von Bundespräsident Guy Parmelin nach Washington.

(AWP)