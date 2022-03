Frankreich: Aktuelle Energiekrise mit Ölkrise vergleichbar

Die derzeitige Energiekrise íst nach Angaben des französischen Wirtschaftsministers ähnlich schlimm wie die Ölkrise vor knapp 50 Jahren. "Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass diese Energiekrise (...) in Intensität und Brutalität mit dem Ölschock von 1973 vergleichbar ist", sagte Bruno Le Maire am Mittwoch in Paris. Die Folgen der aktuellen Krise sehe man im Alltag. Die Spritpreise seien für viele Bürger untragbar.