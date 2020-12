Frankreich setzt weiter auf Atomkraft - auch bei neuem Flugzeugträger

Macron machte bei dem Besuch deutlich, dass Frankreich an der Atomenergie festhalten will. "Unsere ökologische und energetische Zukunft hängt auch von der Kernenergie ab", sagte er. Er sei nie ein Befürworter der Kernkraft gewesen, gehe aber davon aus, dass diese in den kommenden Jahrzehnten eine Säule des Energiemixes sein müsse. Gleichzeitig forderte er einen grossen Anteil an erneuerbaren Energien. Frankreich gilt als "Atomland" - der grösste Teil der Stromproduktion kommt aus der Atomkraft.

Auf dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle" gab es im Frühjahr einen heftigen Corona-Ausbruch - mehr als 1000 Militärs hatten sich dort mit dem Virus infiziert. Der neue Flugzeugträger soll vom Schiffsbauer Naval Group in Saint-Nazaire gebaut werden. Der Baubeginn ist für das Jahr 2025 geplant.

/nau/DP/nas

(AWP)