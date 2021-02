Frankreich verhandelt mit Brüssel über Zukunft von Air France

Frankreich will die von der Corona-Krise schwer getroffene Fluggesellschaft Air France weiter unterstützen und verhandelt dazu mit der Brüsseler EU-Kommission. Wie Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Montag in Paris sagte, geht es bei den Gesprächen mit EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager um Gegenleistungen, die Air France für Hilfen erbringen muss. Wie diese genau aussehen, liess er offen. Frankreich dringe darauf, dass die Auflagen für die Airline vertretbar seien.