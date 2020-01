Frankreich will bis 2035 mehrere AKW-Reaktoren vom Netz nehmen

Frankreich möchte bis 2035 mehrere Reaktoren in Atomkraftwerken vom Netz nehmen. Der Energiekonzern EDF habe vorgeschlagen, die Abschaltung von Reaktorpaaren an sieben Standorten zu prüfen, hiess es in Unterlagen des französischen Umweltministeriums, die am Montag als Teil des Energie-Fahrplans des Landes veröffentlicht wurden.