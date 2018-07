Es sei nicht länger die Frage, ob es dazu komme, sagte Le Maire am Sonntag auf einer Wirtschaftskonferenz in Aix-en-Provence. "Er hat bereits begonnen." Die USA könnten sich auf eine einheitliche und starke Antwort aus Europa einstellen, falls sie Zölle weiter erhöhten. Le Maire sprach dabei insbesondere die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf Autos an.

Nach der Belegung der Einfuhren von Stahl und Aluminium aus der EU mit Zöllen hat Trump der Europäischen Union mit Einfuhrzöllen auf Autos und Autoteile von 20 Prozent gedroht, was vor allem deutsche Hersteller besonders treffen würde. Der Präsident kritisiert ein Ungleichgewicht in der Branche und sieht die USA in Handelsfragen unfair behandelt.

(Reuters)