Frankreichs Regierung reicht Rücktritt ein - Macron nimmt an

(Neu: weitere Details) - Die französische Regierung unter Premierminister Édouard Philippe (49) ist komplett zurückgetreten. Das teilte der Präsidentenpalast am Freitag in Paris mit. Philippe habe bei Präsident Emmanuel Macron den Rücktritt eingereicht, dieser habe ihn angenommen. Ein neuer Premier soll nun bereits in den kommenden Stunden ernannt werden.