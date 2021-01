Frankreichs Regierungssprecher: höheres Tempo bei Impfkampagne

Nach Kritik am langsamen Anlaufen der französischen Impfkampagne hat Regierungssprecher Gabriel Attal ein schnelleres Vorankommen versichert. In einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Parisien" sagte er, eine Beschleunigung sei bereits im Gange. "Wir stärken die Mittel, um die Impfstoffe in Altenpflegeheime zu bringen." Am Wochenende habe man zudem damit begonnen, medizinisches Pflegepersonal im Alter von mehr als 50 Jahren zu impfen.