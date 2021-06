Freie Hand für Schulden: EU-Stabilitätspakt bleibt 2022 ausgesetzt

(Ausführliche Fassung) - Deutschland und die übrigen EU-Staaten sollen auch nächstes Jahr freie Hand zum Schuldenmachen haben und ihre Wirtschaft weiter bei der Erholung von der Corona-Krise unterstützen. Die europäischen Schulden- und Defizitregeln würden erst 2023 wieder in Kraft gesetzt, sagte EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis am Mittwoch in Brüssel.