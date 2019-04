Fresenius erhält EU-Zulassung für Humira-Nachahmermedikament

Erfolg für den Gesundheitskonzern Fresenius: Ein Nachahmermedikament der Tochter Fresenius Kabi für den Rheuma-Blockbuster Humira ist in der EU zugelassen worden. Die Europäische Kommission erteilte die Freigabe für das Mittel mit dem Markennamen Idacio für alle Anwendungsgebiete des Referenzproduktes, wie Fresenius am Mittwoch in Bad Homburg erklärte. Idacio sei das erste zugelassene Molekül aus dem Biosimilars-Portfolio von Kabi.