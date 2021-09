Früheres Ende der lockeren Geldpolitik laut EZB-Mitglied denkbar

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann aus Sicht von Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann womöglich schneller aus ihrer jahrelangen ultralockeren Geldpolitik aussteigen als viele derzeit denken. "Die Möglichkeit besteht allerdings, dass wir in der Lage sein könnten, die Geldpolitik früher zu normalisieren als die meisten Finanzmarktexperten erwarten", schrieb das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag im Fachmagazin "Eurofi".