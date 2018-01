Fusion bei Fitnessstudio-Gruppe von Migros führt zu Stellenabbau

Im Rahmen der Neuorganisation würde die Administration am Hauptsitz von Activ Fitness in Stäfä ZH konzentriert, teilte die Migros-Tochter Activ Fitness am Mittwoch mit. Betroffen seien fünf bis acht Vollzeitstellen in Personalwesen, Marketing und Kundendienst, sagte eine Sprecherin von Active Fitness auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda.

Ob es im Rahmen der Restrukturierung von Studios zu weiteren Stellenstreichungen komme, wolle das Unternehmen bis März 2018 klären. Die Stellen der Fitnessinstruktoren bleiben erhalten.

Die Fusion wird Anfang Juli vollzogen. Danach folgt sukzessive die Integration von Silhouette Wellness, wie Activ Fitness im Communiqué schreibt. Die Marke Silhouette Wellness verschwindet. Künftig werden alle Fitnessstudios und dem Namen Activ Fitness geführt.

Als Active Fitness im vergangenen Mai den Zukauf bekannt gab, hiess es noch, der Name Silhouette Wellness bleibe erhalten. Die Migros-Tochter bezeichnete die Akquisition damals als "Meilenstein" innerhalb der Expansionsstrategie des Unternehmens. Durch die Übernahme erhöhte sich die Zahl der von der Migros betriebenen Fitnessstudios um 22 auf 62.

Die 1984 gegründete Studiobetreiberin wurde 2007 von der Genossenschaft Migros Zürich übernommen. Die Fitness-Center Gruppe war zuerst nur in der Deutschschweiz präsent. 2012 respektive 2014 expandierte die Gruppe in die Westschweiz und ins Tessin.

Silhouette Wellness beschäftigt rund 500 Mitarbeitende, zählt rund 32'000 Mitglieder und betreibt in Genf, im Kanton Waadt und in Zürich insgesamt 22 Fitness-Studios.

