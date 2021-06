G20-Staaten wollen Massnahmen für gerecht bezahlte Arbeit für Frauen

Die Arbeitsminister der 20 führenden Wirtschaftsnationen (G20) haben am Abschlusstag ihres Treffens über bessere Arbeitsbedingungen und gerechte Löhne für Frauen diskutiert. "Menschen, der Planet und Wohlstand sind die Themen in Zentrum der italienischen G20-Präsidentschaft", twitterte Italiens Arbeitsminister Andrea Orlando am Mittwoch in der sizilianischen Stadt Catania auf Sizilien. Italien hat derzeit den G20-Vorsitz.