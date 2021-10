G20 will gemäss Entwurf Subventionen für fossile Energien bis 2025 angehen

Die Gruppe der grossen Wirtschaftsmächte (G20) will Subventionen für fossile Energien endlich anpacken und auslaufen lassen. Das geht aus einem Entwurf für das Abschlusskommuniqué des G20-Gipfels in Rom hervor, der der Deutschen Presse-Agentur am Samstag vorlag. Bis 2025 sollen demnach die Subventionen "stufenweise abgebaut und rationalisiert" werden.