G7-Agrarminister fordern weiter offene Getreidemärkte

Angesichts drohender Exportausfälle in Folge des Ukraine-Krieges setzen sich die sieben führenden Industrienationen (G7) für weiter offene Agrarmärkte vor allem bei Getreide ein. Es sei zu sehen, dass viele Länder Schwierigkeiten bekämen, sich mit Agrarrohstoffen zu versorgen, sagte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir am Freitag nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus den G7-Staaten. Dies bedrohe in Teilen der Welt die Versorgung. "Umso wichtiger ist es, dass wir die Märkte weltweit offenhalten und nicht etwa durch Exportbeschränkungen behindern."