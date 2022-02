Die Aussenminister der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte wollen sich am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu Beratungen über die Ukraine-Krise treffen. Der Sprecher des Auswärtigen Amts, Christopher Burger, kündigte dieses G7-Treffen unter Leitung von Bundesaussenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Mittwoch in Berlin an. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe, der ausserdem die USA, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada und Japan angehören.