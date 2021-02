G7-Aussenminister verurteilen Putsch in Myanmar

Die G7-Aussenminister haben den Putsch in Myanmar gemeinsam verurteilt und sich besorgt über die Festsetzung der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi und anderer Politiker und Aktivisten gezeigt. "Wir fordern das Militär auf, den Ausnahmezustand unverzüglich zu beenden, der demokratisch gewählten Regierung die Macht zurückzugeben, alle zu Unrecht Inhaftierten freizulassen und die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu respektieren", heisst es in der am Mittwoch veröffentlichten Erklärung der "Gruppe der Sieben", der neben Deutschland die USA, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Kanada und Japan angehören.