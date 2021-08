G7 besorgt über Berichte gewaltsamer Racheakte in Afghanistan

Die G7-Staaten zeigen sich besorgt über Berichte gewaltsamer Vergeltungsmassnahmen in Teilen Afghanistans nach der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban. Das geht aus einer Mitteilung des Aussenministeriums in London nach einer Telefonkonferenz der G7-Aussen- und Entwicklungshilfeminister am Donnerstag hervor.