G7 besorgt über russischen Truppenaufbau an Grenze zur Ukraine

Die G7-Staaten haben sich zutiefst besorgt über den Aufbau russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine und auf der annektierten Halbinsel Krim geäussert. "Diese gross angelegten Truppenbewegungen ohne vorherige Ankündigung stellen bedrohliche und destabilisierende Aktivitäten dar", hiess es in einer am Montag veröffentlichten gemeinsamen Mitteilung der Aussenminister der sieben führenden Industriestaaten. "Wir fordern Russland auf, seine Provokationen einzustellen und die Spannungen im Einklang mit seinen internationalen Verpflichtungen unverzüglich zu deeskalieren."