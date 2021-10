Gaskrise in EU: Russland ruft zu Verhandlungen auf

Russland hält eine neue Gaskrise in Europa auch in Zukunft für möglich. "Ich schliesse nicht aus, dass sich eine solche Situation wiederholt", sagte der für Energiefragen zuständige Vize-Regierungschef Alexander Nowak am Samstag im Staatsfernsehen. Er rief deshalb die Verantwortlichen in der EU zu Verhandlungen auf. "Wir sind zu einem Dialog bereit." Russland hatte weitere Lieferungen in Aussicht gestellt. Es gebe aber keine Anfragen dazu, meinte Nowak.