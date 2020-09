Gasstreit mit Türkei, China und Binnenmarkt zentrale EU-Gipfelthemen

Der Sondergipfel der EU-Staats- und -Regierungschefs wird sich in dieser Woche vor allem mit dem Erdgasstreit im östlichen Mittelmeer, den Beziehungen zu China und der Stärkung des europäischen Binnenmarkts in der Corona-Krise befassen. Man gehe davon aus, dass die Mitglieder des Europäischen Rats zu Beginn ihres Treffens am Donnerstag ihre "volle Solidarität" mit Griechenland und Zypern bekräftigen, hiess es von EU-Diplomaten am Mittwoch.