Gaza-Konflikt: Sondersitzung der EU-Aussenminister am Dienstag

Angesichts eines eskalierenden Konflikts zwischen Israel und militanten Palästinenser im Gazastreifen treffen sich die Aussenminister der EU-Länder am Dienstag zu einer ausserordentlichen Videokonferenz. Das teilte der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell am Sonntag auf Twitter mit. Borrell verwies in diesem Zusammenhang auch auf eine inakzeptable Zahl ziviler Opfer. Man werde sich abstimmten, wie die EU am besten dazu beitragen könnte, dass die Gewalt ein Ende nehme, so der EU-Chefdiplomat.