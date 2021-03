Gazprom rechnet mit Fertigstellung von Nord Stream 2 in diesem Jahr

Ungeachtet wiederholter Forderungen der USA nach einem Baustopp der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 rechnet der russische Energieriese Gazprom mit einem Ende der Arbeiten noch in den nächsten Monaten. "Sie wird definitiv in diesem Jahr fertiggestellt", sagte Gazprom-Aufsichtsratschef Viktor Subkow der Staatsagentur Tass zufolge am Freitag. Es gebe "nur noch wenig zu vervollständigen". Mehr als 90 Prozent der Rohre seien bereits verlegt.