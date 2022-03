Geberit: Aktivitäten in Ukraine eingestellt

Die Angestellten in der Ukraine seien grösstenteils zu Hause, einige in der Armee oder im freiwilligen Zivildienst und wenige ins Ausland geflohen, hiess es in den Unterlagen zur Bilanzmedienkonferenz vom Mittwoch.

Geberit erwirtschaftet in Russland und der Ukraine zusammen rund 2 Prozent des Konzernumsatzes von zuletzt knapp 3,5 Milliarden Franken. In Russland betreibt das Unternehmen eine Vertriebsgesellschaft mit rund 70 Mitarbeitern und Hauptsitz in Moskau.

In Russland ist der Verkauf von Produkten noch möglich. Die von Geberit verkauften Produkte seien ohne doppelten Verwendungszweck (also: nur für zivile und nicht für militärische Anwendungen). Die Geberit-Produkte würden zur Deckung des menschlichen Grundbedarfs an Wasser und sanitären Einrichtungen eingesetzt, heisst es. Auch finanzielle Transaktionen seien in Russland weiterhin möglich.

cf/uh

(AWP)